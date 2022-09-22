В результате пожара на улице Ленина в Зеленодольске пострадали двое мужчин

Причина произошедшего устанавливается.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Около 19:18 в среду, 21 сентября, начался пожар в одной из квартир на четвертом этаже дома №27 по улице Ленина в Зеленодольске. Огонь охватил мебель и вещи на общей площади около пяти квадратных метров.
Прибывшие на место пожарные вывели из горящей квартиры и передали медикам двух мужчин с ожогами тела. Из соседних квартир были эвакуированы две женщины. Они не пострадали.
- Причина произошедшего устанавливается, - говорят в МЧС Татарстана.
Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram