Инаугурация избранного главы Марий Эл Юрия Зайцева состоится 23 сентября

Зайцев победил на выборах, набрав 82,44% всех голосов. Фото: из материалов пресс-служб

В эту пятницу, 23 сентября, в Йошкар-Оле состоится инаугурация избранного главы Марий Эл Юрия Зайцева. Церемония пройдет Марийском государственном академическом театре оперы и балета им. Сапаева ( улица Комсомольская, 130/21). Начало в 15.00.

Напомним, по результатам единого дня голосования 11 сентября самовыдвиженец Юрий Зайцев на выборах главы Марий Эл набрал подавляющее большинство голосов – 82,44%. Таким образом, он обошел других кандидатов на этот пост: представителя местного отделения партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» Валентину Злобину, Антона Мирбадалева от марийского регионального отделения ЛДПР и Наталию Глущенко от регионального отделения «Справедливая Россия - Патриоты - За правду».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Избранный главой Марий Эл Юрий Зайцев сообщил, что в республике военкоматы уже начали оповещать тех, кто подлежит частичной мобилизации

Он заявил, что указ президента России Владимира Путина будет исполнен в обозначенные сроки (подробности)

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram