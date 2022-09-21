С 26 сентября в Татарстане две электрички будут ходить по-новому

Изменения в расписании произойдет по техническим причинам. Фото: Олег УКЛАДОВ

Уже со следующего понедельника, 26 сентября, поменяется расписания двух электричек в Татарстане. Это произойдет по техническим причинам.

Речь идет о поездах №6427 «Сосновка – Казань» и №6477 «Куркачи – Зеленый Дол». Они, как и ряд других электричек на территории Горьковской железно дороги (ГЖД) будут ходить по-новому вплоть до 6 октября.

- Разница по времени с действующим расписанием составит от одной минуты до 1,5 часов, - отметили в пресс-службе ГЖД.

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