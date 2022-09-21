В Татарстане воспитатель детсада несколько раз ударила ребенка, возбуждено уголовное дело

Дело возбудили по результатам доследственной проверки. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

20 сентября в поселке городского типа Камские Поляны во время прогулки воспитанников одного из местных детсадов воспитательница несколько раз ударила двухлетнюю девочку. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего», сообщает следственный комитет Татарстана.

- Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются. Идет расследование, - рассказали в ведомстве.

Там также отметили, что поводом для возбуждения уголовного дела стали результаты проведенной доследственной проверки.

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