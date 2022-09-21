Из Казани назначили дополнительные поезда в Адлер

Дополнительные поезда из столицы Татарстана запланированы на октябрь, ноябрь и декабрь. Фото: Алина НИЗАМОВА

В Горьковской железной дороге (ГЖД) – филиале ОАО «РЖД», зафиксировали повышенный спрос пассажиров, желающих посетить Черноморское побережье. В связи с этим компания приняла решение назначить дополнительные поезда из Казани в Адлер.

Они будут отправляться 3, 15, 21 и 27 октября, 2, 8, 14, 20 и 26 ноября, а также 2 и 8 декабря. Пассажирские составы будут отходить с ж/д вокзала столицы Татарстана в 12.07, а прибывать в Адлер на следующий день в 12.32. Обратно поезда будут отправляться в 22.43 и прибывать в Казани на следующие сутки в 23.10.

- В составе поездов находятся современные купейные, плацкартные вагоны, вагон-СВ и вагон, адаптированный для маломобильных пассажиров со специальными купе, - отмечает пресс-служба ГЖД

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegramа