В Казань прибыл премьер-министр Беларуси Роман Головченко

У самолета высокого гостя встретил глава Татарстана Рустам Минниханов. Фото: president.tatarstan.ru

В эту среду, 21 сентября, в аэропорт Казани прибыл премьер-министр Беларуси Роман Головченко. Согласно протоколу, его у самолета встретил глава Татарстана Рустам Минниханов, а также глава Минпромторга республики Олег Коробченко.

В рамках своего рабочего визита Головченко пробудет в Татарстане два дня. За это время он должен принять участие в бизнес-форуме «Татарстан-Беларусь».

- Так, 21 сентября основной частью программы рабочего визита премьер-министра Беларуси Романа Головченко станет его встреча с Рустамом Миннихановым в Казанском Кремле. Переговоры будут вестись в расширенном составе, - отметили в пресс-службе главы Татарстана.

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