Синоптики заявили, что конец сентября в Татарстане будет теплым - до +24 градусов

Ветер все дни обещает быть умеренным. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Гидрометцентре Татарстана рассказали, что до конца сентября в республике будет теплая погода, но временами все же ожидают идти небольшие дожди. Так, например, в четверг, 22 числа, ночью прогнозируется от +4 до +9, на востоке до +13 градусов, а днем - от +16 до +21.

Ночью на пятницу будет уже от +8 до +13 градусов, днем - от +19 до +24. В субботу, 24 сентября, днем станет чуть прохладнее - от +18 до +23 градуса.

Ветер же все дни обещает быть умеренным.

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