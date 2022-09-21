В Йошкар-Оле насильника с котенком, который надругался над девочкой, приговорили к 16 годам колонии

Свой срок мужчина будет отбывать в исправительном учреждении строгого режима. Фото: Олег ЛУГОВОЙ

51-летнего жителя Йошкар-Олы местный суд признал виновным в секс-насилии над маленькой девочкой, причем сопряженным с угрозой убийства. Мужчину приговорили к 16 годам колонии строгого режима, сообщили в следственном комитете Марий Эл.

- Данное решение суда пока не вступило в законную силу, - также отметили в ведомстве.

Было доказано, что мужчина днем 10 июня в одном из дворов Йошкар-Олы, держа на руках котенка, подошел к незнакомой 10-летней девочке. Показывая животное, он разговорил ребенка и втерся к нему в доверие. После чего позвал вместе прогуляться. Так, преступник завел девочку в лесной массив, где угрожая убийством, надругался над ней. Затем он проводил свою жертву до ее дома и снова надругался.

В это время родители вовсю уже искали свою дочь. Сообщили в полицию о ее пропаже. Правоохранители смогли найти как саму девочку, так и ее насильника. В отношении мужчины возбудили уголовное дело и поместили под стражу.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram