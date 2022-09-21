Во время референдумов в ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской областях Татарстан откроет избирательные участки

Согласно международным договоренностям, ЦИК России осуществляет помощь иностранным гражданам помощь в осуществлении их избирательного права. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Референдумы по вопросу присоединения ДНР и ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей пройдут с 23 по 27 сентября. Согласно международным договоренностям, ЦИК России осуществляет помощь иностранным гражданам помощь в осуществлении их избирательного права.

Как отметил на заседании Центризбиркома Татарстана ее председатель Андрей Кондратьев, в течение пяти указанных дней на территории республики для вынужденных покинуть Родину граждан ДНР и ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей будут открыты избирательные участки. Таким образом, они смогут принять участие в референдумах.

В Татарстане на них проголосовать можно будет в Казани, Набережных Челнах и Альметьевске. Действовать они будут по аналогии выборов в Киргизии, Казахстане и Узбекистане, когда в Татарстане гражданам этих стран также оказывалась помощь в осуществлении их избирательного права.

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