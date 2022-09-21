Соответствующее постановление подписано в местном Исполкоме. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Подача тепла в жилые дома Казани должна была начаться еще 20 сентября, но ее перенесли из-за потепления. Теперь власти города говорят, что батареи в квартирах горожан потеплеют 26 числа. Соответствующее постановление подписано в местном Исполкоме.

Вместе с тем в столице Татарстана продолжится запуск тепла в объекты здравоохранения и образования. По последним данным, отопление уже работает в 155 школах, 341 детсаду и 23 медучреждениях.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram