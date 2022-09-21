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Происшествия21 сентября 2022 12:47

Глава строительно-монтажной фирмы в Казани задолжал более 69 миллионов рублей налогов

Когда за дело взялись следователи, долг был оперативно погашен
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Речь идет о руководстве ООО «Конвентстройинжиниринг».

Речь идет о руководстве ООО «Конвентстройинжиниринг».

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В отношении гендиректора казанского ООО «Конвентстройинжиниринг» возбуждено уголовное дело по факту неуплаты налогов на общую сумму в 69 миллионов рублей. По версии следствия, в период с 2016 по 2018 годы он вносил в налоговые декларации и иные документы ложные данные о фиктивных взаимоотношениях с 26 контрагентами, что позволяло ему уклоняться от налога на добавленную стоимость и налога на прибыль.

После того, как за дело взялись следователи, руководство предприятия расплатилась с долгами. В связи с этим уголовное преследование было прекращено, говорят в пресс-службе СУ СКР по Татарстану.

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