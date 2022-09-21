Глава Центрального района Набережных Челнов Эдуард Фаттахов подарил велосипед ребенку скандально известной Агины Алтынбаевой

Фаттахов не знал чей семье помогает. Фото: Михаил ПАТЛИС

Скандально известная в Набережных Челнах Агина Алтынбаева, которая назло всем сажала своего малолетнего сына за руль машины и устраивала потасовки в школе, неожиданно в соцсетях рассыпалась в благодарностях местному чиновнику. Речь идет о главе Центрального района города Эдуарде Фаттахове. Он подарил ребенку многодетной матери велосипед.

- Мальчик написал ему в соцсети о том, что мечтает о велосипеде. Он даже не ожидал, что Эдуард Фаттахов так быстро отреагирует на это, - гласит сообщение Агины Алтынбаевой на ее странице в соцсети. - Моя семья искренне благодарит Эдуарда Фаттахова, который помогает нам уже не первый раз. До слез приятно знать, что в нашем городе есть такой человек. Он, безусловно, заслуживает высокого уважения и только добрых слов в свой адрес.

При всем этом Фаттахов даже не обратил внимание на то, что и в этот раз речь идет именно о семье Алтынбаевой, он просто проникся историей мальчика.

– Мне написал мальчик, рассказал, что он из многодетной семьи, и они всем составом были на стадионе ФК «КАМАЗ», где разыгрывали велосипеды. Он нигде не выиграл. Я подумал, что в его семье столько детей, а велосипеда у ребят нет. И подарил его. Как выяснилось, этот мальчик – брат Агины Алтынбаевой. Он в таком юном возрасте потерял свою маму, сестра его усыновила. Вообще, в соцсетях ходит много комментариев про непослушных детей, кто-то «Газель» поджег, например. Мне вспоминается фраза почтальона Печкина: «Я почему вредный был? Потому что у меня велосипеда не было». А вдруг судьба ребенка поменяется, когда у него появится велосипед? – цитирует Эдуарда Фаттахова Chelny-biz.ru. - Пару лет назад мой помощник мне сказал: «Эдуард Рафаилович, к вам обратилась многодетная семья, просила с продуктами помочь». Тогда был Курбан-байрам, мы развозили продукты нуждающимся. Сотрудник купил два пакета продуктов и отвез им. Я многим многодетным стараюсь помогать, если вижу, что ситуация в семье нестандартная. Это мое право, я это делаю из своего кармана.

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