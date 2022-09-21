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Общество21 сентября 2022 12:10

Глава Центрального района Набережных Челнов Эдуард Фаттахов подарил велосипед ребенку скандально известной Агины Алтынбаевой

По словам чиновника, он просто проникся историей мальчика
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Фаттахов не знал чей семье помогает.

Фаттахов не знал чей семье помогает.

Фото: Михаил ПАТЛИС

Скандально известная в Набережных Челнах Агина Алтынбаева, которая назло всем сажала своего малолетнего сына за руль машины и устраивала потасовки в школе, неожиданно в соцсетях рассыпалась в благодарностях местному чиновнику. Речь идет о главе Центрального района города Эдуарде Фаттахове. Он подарил ребенку многодетной матери велосипед.

- Мальчик написал ему в соцсети о том, что мечтает о велосипеде. Он даже не ожидал, что Эдуард Фаттахов так быстро отреагирует на это, - гласит сообщение Агины Алтынбаевой на ее странице в соцсети. - Моя семья искренне благодарит Эдуарда Фаттахова, который помогает нам уже не первый раз. До слез приятно знать, что в нашем городе есть такой человек. Он, безусловно, заслуживает высокого уважения и только добрых слов в свой адрес.

При всем этом Фаттахов даже не обратил внимание на то, что и в этот раз речь идет именно о семье Алтынбаевой, он просто проникся историей мальчика.

– Мне написал мальчик, рассказал, что он из многодетной семьи, и они всем составом были на стадионе ФК «КАМАЗ», где разыгрывали велосипеды. Он нигде не выиграл. Я подумал, что в его семье столько детей, а велосипеда у ребят нет. И подарил его. Как выяснилось, этот мальчик – брат Агины Алтынбаевой. Он в таком юном возрасте потерял свою маму, сестра его усыновила. Вообще, в соцсетях ходит много комментариев про непослушных детей, кто-то «Газель» поджег, например. Мне вспоминается фраза почтальона Печкина: «Я почему вредный был? Потому что у меня велосипеда не было». А вдруг судьба ребенка поменяется, когда у него появится велосипед? – цитирует Эдуарда Фаттахова Chelny-biz.ru. - Пару лет назад мой помощник мне сказал: «Эдуард Рафаилович, к вам обратилась многодетная семья, просила с продуктами помочь». Тогда был Курбан-байрам, мы развозили продукты нуждающимся. Сотрудник купил два пакета продуктов и отвез им. Я многим многодетным стараюсь помогать, если вижу, что ситуация в семье нестандартная. Это мое право, я это делаю из своего кармана.

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