В результате ДТП с автобусом в Чебоксарах пострадали два человека

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Фото: ГИБДД Чувашии

Утром в среду, 21 сентября, на Сугутском мосту в Чебоксарах столкнулись грузовик МАЗ и автобус №234, двигавшийся по маршруту Чебоксары-Новочебоксарск. По предварительным данным, водитель первого авто врезался во второе сзади.

В результате ДТП пострадали два человека - пассажиры автобуса. С места происшествия их доставили в больницу. Обстоятельства аварии устанавливаются, говорят в ГИБДД Чувашии.

Авария произошла на Сугутском мосту. Фото: ГИБДД Чувашии

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