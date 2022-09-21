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Происшествия21 сентября 2022 10:38

В результате ДТП с автобусом в Чебоксарах пострадали два человека

По предварительным данным, в общественный транспорт сзади врезался грузовик
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Фото: ГИБДД Чувашии

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Фото: ГИБДД Чувашии

Утром в среду, 21 сентября, на Сугутском мосту в Чебоксарах столкнулись грузовик МАЗ и автобус №234, двигавшийся по маршруту Чебоксары-Новочебоксарск. По предварительным данным, водитель первого авто врезался во второе сзади.

В результате ДТП пострадали два человека - пассажиры автобуса. С места происшествия их доставили в больницу. Обстоятельства аварии устанавливаются, говорят в ГИБДД Чувашии.

Авария произошла на Сугутском мосту. Фото: ГИБДД Чувашии

Авария произошла на Сугутском мосту. Фото: ГИБДД Чувашии

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