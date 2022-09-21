Татарстан вошел в число регионов России, где в 2023 году будут внедрять исламский банкинг

Об этом было объявлено на полях форума KazanDigital Week – 2022, который проходит в "Казань Экспо" с 21 по 24 сентября. Фото: Рузалия ХАКИМУЛЛИНА

В эту среду, 21 сентября, в столице Татарстана в рамках форума KazanDigital Week – 2022 на панельной дискуссии «Регулирование финансового рынка в целях трансформации и развития экономики» председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил приятную новость для Татарстана.

По его словам, республика войдет в число российских регионов, где в 2023 в тестовом режиме начнут внедрять исламский банкинг. Напомним, речь идет о партнерском финансировании на условиях шариата, то есть процентов и ростовщичества.

Аксаков также отметил, что кроме Татарстана в это пилотный проект также будет включена и Башкирия. Соответствующие дополнения сейчас вносятся законопроект от Центробанка. До этого момента начать внедрять исламский банкинг планировалось только в Дагестане, Ингушетии и Чечне.

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