Бастрыкину доложат об обстоятельствах падения части стены на ребенка в Бугульме

Ход и результаты расследования поставлены на контроль в Следственном комитете России. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Стало известно, что 25 июля в Бугульме на шестилетнего ребенка, который проходил мимо заброшенного здания, упала часть кирпичной стены. Мальчик получил черепно-мозговую травму.

По словам матери пострадавшего, правоохранители оставили ее обращения без внимания. Сдвинуть дело с мертвой точки помогла жалоба в соцсетях. Тогда с женщиной связался руководитель следственного отдела по города СУ СКР по РТ. После доследственной проверки там возбудили уголовное дело по статьям «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности» и «Халатность».

Ход и результаты расследования поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства. О результатах будет доложено председателю СК России Александру Бастрыкину.

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