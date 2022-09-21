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Общество21 сентября 2022 9:26

В Татарстане временно отключено теле- и радиовещание

Все дело в ремонтных работах
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Все должно наладиться к 15:00.

Все должно наладиться к 15:00.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Утром в среду, 21 сентября, в Татарстане начались перебои в работе аналогового и цифрового эфирного теле- и радиовещания. Как оказалось, дело в ремонтных работах, которые проводит радиотелевизионный передающий центр республики.

Местами телевидение и радиовещание в регионе могут быть отключены вовсе. Все должно наладиться к 15:00.

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