В Татарстане по подозрению в обмане пенсионеров задержали 21-летнего жителя Уфы

Сейчас устанавливаются личности других причастных к мошенничеству людей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Двое пенсионеров из Бугульминского района обратились в полицию с заявлениями о мошенничестве. Как оказалось, каждому из них позвонил человек с голосом, похожим на голос родственника, и заявил, что попал в ДТП, а теперь нуждается в деньгах, чтобы «решить проблему». Оба потерпевших передали подъехавшему курьеру необходимую сумму - в общей сложности 1,6 миллиона рублей.

Предполагаемого курьера-мошенника удалось задержать в городе Туймазы, куда он приехал за очередным «заказом». Им оказался 21-летний житель Уфы. Свою вину парень признал.

- Выяснилось, что молодой человек перечислял похищенные деньги подельникам на различные счета. При этом фигурант оставлял себе заранее оговоренный процент, - говорят в МВД по Татарстану.

Сейчас полицейские устанавливают личности других причастных к мошенничеству людей.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram