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Здоровье21 сентября 2022 8:22

В Татарстане выявили еще 930 случаев COVID-19

С начала пандемии вирус подтвердился у 173 394 жителей республики
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Коллективный иммунитет местного населения к болезни составляет 3,9%

Коллективный иммунитет местного населения к болезни составляет 3,9%

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За минувшие сутки в Татарстане выявили 930 новых случаев COVID-19, госпитализировали 114 зараженных и выписали 781 переболевшего вирусом человека. Такие цифры в среду, 21 сентября, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с болезнью.

С начала пандемии коронавирус в республике подтвердился у 173 394 человек, 163 472 из которых выздоровели, а 2 004 - скончались. По последним данным, коллективный иммунитет местного населения к COVID-19 по-прежнему составляет 3,9%.

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