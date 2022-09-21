Опубликовано видео с места жесткой посадки самолета в Татарстане

ЧП произошло в аэропорту «Бегишево». Фото: Центральное МСУТ СКР

Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР опубликовало кадры с места жесткой посадки самолета в татарстанском аэропорту «Бегишево». Напомним, ЧП произошло вечером 20 сентября. На борту судна Diamond 42 № RA01723 находились два человека - инструктор и курсант. Никто из них не пострадал.

На данный момент самолет уже эвакуирован.

Обстоятельства произошедшего выясняются. Следователи проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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