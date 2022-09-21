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Общество21 сентября 2022 7:00

Все райцентры Татарстана хотят связать дорогами, рассчитанными на грузовой транспорт

После этого все они могут быть подключены к опорной сети России
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Все это позволило бы создать бесшовную логистику.

Все это позволило бы создать бесшовную логистику.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Власти Татарстана хотят создать программу, в рамках которой все районные центры региона будут связаны дорогами, рассчитанными на грузовой транспорт. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Минтранспорта республики Фарита Ханифова.

По словам министра, в будущем планируется подключить все эти дороги к опорной сети России, что позволит машинам грузоподъемностью 11,5 тонн на ось доезжать до любой точки страны. Маршруты должны быть доведены до речных портов, грузовых причалов и железнодорожных станций.

Ханифов отметил, что программу можно было бы реализовать до 2030 года.

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