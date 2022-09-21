Пьяный мужчина на коне на трассе под Елабугой вызвал шквал неоднозначных комментариев

Водители поспешили опубликовать кадры, свидетелями которых они стали, в соцсетях.
Фото: скриншот
Автомобилисты, ехавшие во вторник по трассе под Елабугой, заметили на дороге мужчину верхом на лошади. Рядом с ними скакал жеребенок.
Судя по поведению наездника, он был сильно пьян. Временами мужчина едва удерживался в седле. В какой-то момент он все-таки упал, но, к счастью, не посреди проезжей части, а ближе к обочине.
Водители поспешили опубликовать увиденное в соцсетях. Часть интернет-пользователей заявила, что животных жалко и попросила лишить мужчину «лошадиных прав». Большинство же произошедшее развеселило. Они предположили, что наездник направлялся к своей принцессе.
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