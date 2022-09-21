В Марий Эл «УАЗ Патриот» насмерть сбил мужчину, который стоял посреди дороги

Трагедия произошла на 31 километре автодороги «Вятка». Фото: Сергей ГАПОН

Около 19:10 во вторник, 20 сентября, на 31 километре автодороги «Вятка» в Звениговском районе автомобиль «УАЗ Патриот» сбил мужчину. По предварительным данным, пешеход находился на дороге без цели ее перехода. Кроме того, на его одежде не было световозвращающих элементов.

От полученных травм мужчина скончался на месте до приезда медиков.

- Обстоятельства устанавливаются, - говорят в Госавтоинспекции Марий Эл.

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