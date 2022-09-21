На трассе в Марий Эл водитель съехал в кювет и погиб

ДТП произошло на четвертом километре автодороги Верх-Ушнур - Тапшер. Фото: Госавтоинспекция Марий Эл

Около девяти часов вечера во вторник, 20 сентября, на четвертом километре автодороги Верх-Ушнур - Тапшер в Советском районе произошло смертельное ДТП. По предварительным данным, 39-летний водитель «ВАЗ-21124» не справился с управлением и съехал в кювет.

В результате ДТП водитель легковушки скончался на месте. Его 48-летний пассажир получил травмы и был госпитализирован, сообщает Госавтоинспекция Марий Эл.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

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