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Общество20 сентября 2022 16:24

В Казани перенесли старт отопительного сезона 2022/2023

Это было сделано из-за потепления
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Судя по прогнозу погоды, батареи в квартирах не скоро начнут греть.

Судя по прогнозу погоды, батареи в квартирах не скоро начнут греть.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В течение всей недели в Татарстане ожидается довольно теплая погода для сентября. Так, например, в среду и четверг днем ожидаются не только небольшие дожди, но и то, что температура воздуха будет в пределах от +17 до +22 градусов.

В связи с таким потеплением власти Казани решили перенести начало отопительного сезона 2022/2023, который планировали начать 20 сентября.

С учетом того, что по федеральным нормам тепло обычно подают при среднесуточной температуре воздуха +8 градусов в течение пяти дней, можно сказать, что многоквартирные дома начнут топить еще не скоро.

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