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Общество20 сентября 2022 15:21

«Казаньоргсинтез» остановил производство до октября 2022 года, но факелы над ним будут гореть интенсивней

На предприятии запущен процесс остановочного ремонта
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
За состоянием атмосферного воздуха и недопущением превышения установленных норм выбросов ведется постоянный контроль. Фото: пресс-служба «Казаньоргсинтеза»

За состоянием атмосферного воздуха и недопущением превышения установленных норм выбросов ведется постоянный контроль. Фото: пресс-служба «Казаньоргсинтеза»

С целью дальнейшего расширение производства «Казаньоргсинтез» проводит остановочный ремонт. Выпуск этилена и полиэтилена прекращен до второй половины октября 2022 года.

- В период ремонта в течение нескольких дней может наблюдаться повышенная интенсивность горения на факелах. Это связано с процессом подготовки к ремонту технологического оборудования. За состоянием атмосферного воздуха и недопущением превышения установленных норм выбросов ведется постоянный контроль, - гласит сообщение предприятия.

Там утверждают, что этот остановочный ремонт позволит повысить надежность оборудования и снизить риски остановок производства, что должно только минимизировать негативное влияние на природу.

Что же касается самих работ по ремонту, то на «Казаньоргсинтезе» собрались заменить некоторые агрегаты, провести плановую ревизию трубопроводов, починить изоляцию, а также провести экспертизу промбезопасности оборудования, у которого заканчивается рабочий ресурс.

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