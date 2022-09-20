Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
+10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество20 сентября 2022 15:03

В Казани с 21 сентября откроют прямой проезд по проспекту Победы от улицы Закиева до улицы Минская

До этого момента движение транспорта будет осуществляться по временной дороге
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Решение об этом было принято в связи с завершением работ по строительству тоннеля дорожной развязки на месте пересечения с будущим Вознесенским трактом.

Решение об этом было принято в связи с завершением работ по строительству тоннеля дорожной развязки на месте пересечения с будущим Вознесенским трактом.

Фото: скриншот

В ночь на среду, 21 сентября, в Казани поменяется схема движения. Так, для автомобилей откроют проезд по проспекту Победы на месте пересечения с будущим Вознесенским трактом.

- В связи с завершением работ по строительству тоннеля дорожной развязки открывается прямое сообщение в направлении от улицы Закиева в сторону улицы Минская,- сообщили в комитете внешнего благоустройства Исполкома города.

До указанного выше момента движение на том участке будет все так же осуществляться по временной объездной дороге.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram