В Казани с 21 сентября откроют прямой проезд по проспекту Победы от улицы Закиева до улицы Минская

Решение об этом было принято в связи с завершением работ по строительству тоннеля дорожной развязки на месте пересечения с будущим Вознесенским трактом. Фото: скриншот

В ночь на среду, 21 сентября, в Казани поменяется схема движения. Так, для автомобилей откроют проезд по проспекту Победы на месте пересечения с будущим Вознесенским трактом.

- В связи с завершением работ по строительству тоннеля дорожной развязки открывается прямое сообщение в направлении от улицы Закиева в сторону улицы Минская,- сообщили в комитете внешнего благоустройства Исполкома города.

До указанного выше момента движение на том участке будет все так же осуществляться по временной объездной дороге.

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