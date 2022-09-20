Тинчуринский театр организует юбилейные гастроли

Фото: пресс-служба театра Тинчурина

Театр Тинчурина проведет осенний тур гастролей, приуроченный 135-летию со дня рождения одного из основателей профессионального татарского театра, драматурга, актера Карима Тинчурина. В сентябре и октябре пройдут показы спектаклей в районах и городах Татарстана, а также в Москве.

Театр по Пушкинской карте покажет комедию «Беренче театр» по следующему графику: 21 сентября – Зеленодольск, 22 сентября – Базарные Матаки, 27 сентября – Мамадыш, 28 сентября – Арск, 29 сентября – поселок Васильево, 9 ноября – Кайбицы. 20 октября планируется показ спектакля «Гомер буе сине кэтэм» в Рыбной Слободе, 10 ноября – в Балтасях. 1 декабря в Кукморе зрители увидят комедию «Кияу урлау». А 2 декабря в Богатых Сабах покажут «Туй алдыннан».

В начале октября театр посетит юго-восточные районы Татарстана – Азнакаево и Бавлы. 6 октября в Бавлах, 7 октябре в Азнакаево представят комедию «Кияу урлау».

Также в честь 135-летия Карима Тинчурина 11-13 октября состоятся гастроли Тинчуринского театра в городах Набережные Челны и Нижнекамск. 11-12 октября в Набережных Челнах и 13 октября в Нижнекамске театр покажет спектакли «Кияу урлау», «Мэхэббэт баскычы» и «Беренче театр».

Кроме этого 26-27 октября театр Тинчурина выезжает в Москву, где состоятся показы спектаклей «Кияу урлау» и «Мадина».

Как отметил директор театра Тинчурина, заслуженный работник культуры Татарстана Фанис Мусагитов, главная цель гастролей – сохранение культуры и татарского языка среди подрастающего поколения.