Жителя Казани приговорили к 4 годам колонии за то, что он пырнул ножом кондуктора

Преступление было совершено в салоне троллейбуса маршрута №1. Фото: Алина НИЗАМОВА

В Казани суд признал 24-летнего местного жителя виновным в преступлении, которое в уголовном кодексе России квалифицируется статьей «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Молодого человека приговорили к 4 годам колонии общего режима, сообщили в следственном комитете Татарстана.

- Ход расследования данного дела находился на контроле в центральном аппарате Следственного комитета РФ, - отметили в республиканском ведомстве.

Так, на суде было доказано, что вечером 24 апреля злоумышленник ехал в троллейбусе маршрута №1. Когда он проезжал по улице Адоратского, к нему подошел 26-летний кондуктор и попросил оплатить проезд. Молодой человек отказался. Между пассажиром и кондуктором на этой почве вспыхнула ссора. В ходе конфликта первый из них достал нож и пырнул им в живот оппонента. Раненный кондуктор был госпитализирован, ему сделали операцию. Напавшего же на него пассажира задержали очевидцы и водитель троллейбуса. Они удерживали его до приезда правоохранителей.

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