На территории заказника «Свияжский» задержали браконьеров с «острогой»

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Фото: Госкомитет Татарстана по биоресурсам

На территории государственного заказника «Свияжский» в Верхнеуслонском районе задержали двух мужчин, которые ловили рыбу запрещенным орудием - «острогой». Полицейских туда вызвали сотрудники Госкомитета Татарстана по биоресурсам, которые заметили злоумышленников во время рейда.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов».

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