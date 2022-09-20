Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
+10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия20 сентября 2022 13:37

На территории заказника «Свияжский» задержали браконьеров с «острогой»

Преступление было выявлено в ходе рейда Госкомитета Татарстана по биоресурсам
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Фото: Госкомитет Татарстана по биоресурсам

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Фото: Госкомитет Татарстана по биоресурсам

На территории государственного заказника «Свияжский» в Верхнеуслонском районе задержали двух мужчин, которые ловили рыбу запрещенным орудием - «острогой». Полицейских туда вызвали сотрудники Госкомитета Татарстана по биоресурсам, которые заметили злоумышленников во время рейда.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов».

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram