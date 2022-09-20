Фермеры Татарстана начали обучение по птицеводству и скотоводству в «Школе фермера» РСХБ

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Сегодня в Татарстане стартовало обучение в «Школе фермера» от Россельхозбанка. 40 слушателей получат теоретические знания и пройдут практику на успешных агропредприятиях, разработают собственные бизнес-планы по специальностям «Птицеводство» и «Скотоводство». Новички научатся запускать рентабельный агробизнес с нуля, а их более опытные коллеги повысят эффективность своих хозяйств. Образовательная программа реализуется на базе Казанского государственного агарного университета при поддержке Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан.

В торжественной церемонии открытия «Школы фермера» приняли участие директор Татарстанского регионального филиала Россельхозбанка Ляля Кудерметова, ректор Казанского государственного университета Айрат Валиев, директор ГБУ ««Центр компетенций по развитию сельскохозяйственной кооперации в Республике Татарстан» Ирина Лукина.

С напутственным словом к участникам проекта обратилась директор Татарстанского филиала Ляля Кудерметова. Она отметила, что проект «Школа фермера» – это первая в России площадка, на которой объединены возможности, опыт и ресурсы Россельхозбанка, Минсельхоза России, субъектов Российской Федерации, высших учебных заведений, представителей крестьянских (фермерских) хозяйств и лидеров фермерского сообщества.

- «Школа фермера» – это новый формат российского аграрного образования, благодаря которому агробизнес действительно можно создать с нуля. Проекту около 2 лет, и сегодня можно с уверенностью сказать, что формат востребован. Республика Татарстан уже дважды принимала участие в проекте, выпускниками которого стали 64 слушателя из 17 районов республики. 14 выпускников стали фермерами впервые, а 20 выпускников, бизнес-планы которых были признаны лучшими, получили гранты, – сказала Ляля Кудерметова.

Слушатели «Школы фермера» в Татарстане пройдут теоретическую подготовку, изучат правовые аспекты работы фермерских хозяйств, финансовые бизнес-модели, основы маркетинга, познакомятся с новейшими агротехнологиями, пройдут обучение на ведущих предприятиях отрасли. Курс завершается защитой бизнес-планов.

По итогу выпускники получают дипломы государственного образца от вузов-участников проекта и возможность участвовать в конкурсном отборе на получение мер поддержки от Минсельхоза России. Обучение для участников бесплатное.

СПРАВКА

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.