В 37 районах Татарстана запустили тепло до наступления холодов

Паспорта готовности к отопительному сезону получили 99,1% многоквартирных домов региона. Фото: Мария ЛЕНЦ

37 районов Татарстана приняли решение о начале отопительного сезона. По данным на 20 сентября отопление подается в 23,6% жилых домов, 54,3% школ, 62,2% детсадов, 57,9% медучреждений и 22,9% спорткомплексов. Такие цифры в ходе брифинга в Кабмине республики назвал глава местного Минстроя Марат Айзатуллин.

По словам министра, подготовка котельных в регионе завершена на 99,7% Паспорта готовности получили 99,1% многоквартирных домов.

Напомним, ранее сообщалось, что за отопление зимой в Татарстане придется платить больше. За одну гигакалорию придется выложить в среднем 2 012,34 рубля.

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