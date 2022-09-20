Самый массовый забег начнется в 12:15. Фото: Василий Вахрин

В субботу, 24 сентября, в Казани состоится «Кросс нации – 2022». Участников ждут три дистанции на тысячу, две тысячи и три тысячи метров. Трасса пройдет по территории экстрим-парка «Урам» и набережной реки Казанка.

Мероприятие начнется в 10:15 в экстрим-парке. Первыми побегут ребята 2012 года и младше, потом – ветераны, следом – представители спорта слепых. После все желающие смогут сдать нормативы ГТО, а также состоятся забеги для молодых людей в возрасте 16-17 лет.

Торжественное открытие «Кросса нации» запланировано в 11:45. Сразу после этого будет забег для детей с ограниченными возможностями здоровья. А в 12:15 состоится самый массовый забег.

Для участия в «Кроссе нации 2022» в Казани нужно зарегистрироваться в мандатной комиссии, которая работает ежедневно с 10:00 до 19:00 на Центральном стадионе. Сделать это можно вплоть до 24 числа.

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