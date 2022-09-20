Из-за коммунальной аварии на улице Королева в Казани без воды остались пять домов

Водоснабжение обещают восстановить к утру 21 сентября. Фото: пресс-служба Кировского и Московского районов Казани

На улице Королева в Казани произошла авария на сетях «Водоканала», из-за чего без воды временно остались пять домов. Речь идет о домах №№8 и 19 по улице Королева, а также домах №178А по улице Декабристов, №28Б по улице Гагарина и №12 по проспекту Ибрагимова.

На месте ЧП находятся специалисты, но оперативно устранить его последствия мешает сильное поступление грунтовых вод. Работы должны быть завершены к утру 21 сентября.

- На сегодня запланировано пробурить и заменить 105 п/м трубопровода, - говорят в МУП «Водоканал».

Цистерна с водой находится у школы по адресу: улица Академика Королева, 3.

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