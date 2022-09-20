Из Казани в Белград запустили новые прямые авиарейсы

В расписании возможны изменения. Фото: Иван ВИСЛОВ

С 19 сентября из Казани в Белград и обратно летают новые прямые авиарейсы. Полеты осуществляются по понедельникам и четвергам еженедельно на самолетах Airbus A319 вместимостью 142 пассажира.

Вылет из Белграда в Казань производится в 18:00, вылет из Казани в Белград – в 23:55. Время в пути составляет четыре часа. Стоит учитывать, что время в Сербии на час «отстает» от времени в Татарстане, сообщает Госкомитет республики по туризму.

В расписании возможны изменения.

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