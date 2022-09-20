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Происшествия20 сентября 2022 11:48

В Чебоксарах рекламный щит упал на машину, в которой находились двое детей

Конструкцию сорвал шквалистый ветер, обрушившийся на Чувашию
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Непогода также стала причиной падения дерева на женщину.

Непогода также стала причиной падения дерева на женщину.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Продолжают поступать сообщения о последствиях шквалистого ветра, который обрушился на Чувашию 19 сентября. Так, из-за непогоды в республике упали 19 деревьев, одно из которых задело женщину. Медики назначили ей амбулаторное лечение.

Кроме того, в Чебоксарах сорвало рекламный щит, повредивший пять автомобилей. В одной из легковушек в тот момент находились двое детей. Они пострадали, но после оказания медпомощи врачи отправили их лечиться домой.

Из-за ветра в регионе также произошло отключение электричества в 1 455 домах, в которых проживают 4 627 человек, и 10 соцобъектах.

- По состоянию на 7:00 20 сентября электроснабжение во всех населенных пунктах Чувашии полностью восстановлено. Работы по уборке поваленных деревьев на стадии завершения, - заявил председатель местного ГКЧС Сергей Геннадьевич.

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