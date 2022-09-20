В Чебоксарах рекламный щит упал на машину, в которой находились двое детей

Непогода также стала причиной падения дерева на женщину. Фото: Иван МАКЕЕВ

Продолжают поступать сообщения о последствиях шквалистого ветра, который обрушился на Чувашию 19 сентября. Так, из-за непогоды в республике упали 19 деревьев, одно из которых задело женщину. Медики назначили ей амбулаторное лечение.

Кроме того, в Чебоксарах сорвало рекламный щит, повредивший пять автомобилей. В одной из легковушек в тот момент находились двое детей. Они пострадали, но после оказания медпомощи врачи отправили их лечиться домой.

Из-за ветра в регионе также произошло отключение электричества в 1 455 домах, в которых проживают 4 627 человек, и 10 соцобъектах.

- По состоянию на 7:00 20 сентября электроснабжение во всех населенных пунктах Чувашии полностью восстановлено. Работы по уборке поваленных деревьев на стадии завершения, - заявил председатель местного ГКЧС Сергей Геннадьевич.

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В результате непогоды частично пострадала и обрешетка (подробности)

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