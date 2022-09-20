В Казани отремонтировали участок улицы Четаева

Протяженность обновленной дороги - 407 метров. Фото: Министерство транспорта и дорожного хозяйства Татарстана

В Казани отремонтировали часть улицы Четаева – 407 метров дороги от улицы Бондаренко до Абсалямова. Там уложили новый слой асфальта, обновили тротуары, установили столбы и знаки, переустроили колодцы, дождеприемники и сети освещения, нанесли новую разметку. Кроме того, на проезжей части появился лежачий полицейский, сообщает Минтранспорта Татарстана.

Отметим, что работы были проведены по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».

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