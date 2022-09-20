В Набережных Челнах наградили студента, который помог полицейским задержать подозреваемого

Награду парню лично вручил начальник Управления Айрат Ханбиков. Фото: УМВД России по Набережным Челнам

Студент-юрист из Набережных Челнов Наиль Яруллин удостоен благодарственного письма МВД по Татарстану. Он помог местным полицейским задержать мужчину, подозреваемого в тяжком преступлении.

Дело было так: знакомые правоохранители рассказали парню, что ищут подозреваемого и поделились его приметами. Спустя время Наиль заметил похожего мужчину на улицу - он узнал его со спины. Студент попросил незнакомца повернуться, но тот принялся убегать. Тогда молодой человек вызвал на место полицию.

- Беглец пытался сопротивляться, поэтому в отношении него применили физическую силу и одели наручники, - рассказывают в пресс-службе УМВД России по городу.

Награду Наилю Яруллину лично вручил начальник Управления Айрат Ханбиков.

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