Филиал «ТИСБИ» в Набережных Челнах возглавил Артур Зиятдинов

Зиятдинова уже представили коллективу вуза. Фото: kpfu.ru

Новым руководителем филиала университета управления «ТИСБИ» в Набережных Челнах стал 45-летний Артур Зиятдинов. Во вторник, 20 сентября, его официально представили коллективу вуза.

Отметим, что ранее Зиятдинов был доцентом кафедры экономики предприятий и организаций Набережночелнинского института КФУ. До его назначения на должность руководителя местного филиала «ТИСБИ» обязанности главы учреждения исполняла Лариса Гараева.

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