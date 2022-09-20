Вело-пешеходный маршрут по Кремлевской дамбе в Казани организуют к концу 2022 года

Там будет место как для велосипедистов, так и для пешеходов. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Следующей весной в столице Татарстана можно будет прокатиться на велосипеде, а также спокойно пройтись пешком, по Кремлевской дамбе. Она станет частью нового вело-пешеходного маршрута.

Так, до конца 2022 года по обеим сторонам дамбы обустроят две дорожки каждая шириной три метра и длиной два километра - от Центра семьи «Казан» к улице Пролетарская и улице Сибгата Хакима.

Этот вело-пешеходный маршрут будет закольцованным. Он должен соединить запланированные парки «Манзара», «Парк горизонтов» у «Чаши» и фестивальный квартал под стенами Казанского Кремля.

Фото: Фонд «Институт развития городов Татарстана»

При этом, как рассказала 20 сентября журналистам куратор программ развития городской среды в Татарстане Наиля Зиннатуллина, для связи с Кремлевской набережной на дамбе могут построить два моста-консоли под пешеходов и велосипедистов. Этот проект реализуют, если инженерно-техническая экспертиза покажет, что конструкция дамбы сможет выдержать такую дополнительную нагрузку.

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