Минстрой Татарстана предупредил о том, что за отопление зимой придется платить больше

Чем холоднее зима, тем больше платежка. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

С 1 июля в России, уже традиционно, для населения выросли тарифы на ЖКУ. Так, в Татарстане стоимость такой услуги, как отопление подорожала в среднем на 6,7%, напомнил 20 сентября во время брифинга глава Минстроя республики Марат Айзатуллин.

Так, по его словам, опять же в среднем за одну гигакалорию тепловой энергии жителям Татарстана с начала отопительного сезона 2022/2023 придется платить 2 012,34 рубля.

При этом стоит помнить, что чем холоднее тот или иной месяц в этом сезоне, тем больше придется потреблять тепла для обогрева жилья, а значит и платить больше.

К слову, под данным Марата Айзатуллина, на сегодня в Татарстане паспорта готовности к отопительному сезону получили 17 506 многоквартирных домов - это 99,1% от всего жилого фонда.

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