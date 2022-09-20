В казанском ХК «Ак Барс» рассматривают кандидатуру Эмиля Гарипова

В 2018 году он помог «барсам» выиграть свой третий Кубок Гагарина. Фото: hctraktor.org

Руководство «Ак Барса» рассматривает вариант с подписанием контракта с воспитанником казанского хоккея Эмилем Гариповым. Об этом корреспонденту КП-Казань заявил источник близкий к руководству клуба.

- В «Ак Барсе» однозначно будут рассматривать Гарипова. Эмилю вполне по силам конкурировать за место бэкапа под Биляловым. Единственным камнем преткновения может стать его зарплата. Наверняка, «барсы» рассчитывали сохранить остаток под потолком ближе к декабрю. Если разберутся с финансами, то подписанию контракта не должно помешать ничего, - заявил собеседник издания.

Бывший клуб Гарипова, челябинский «Трактор», поместил голкипера на драфт отказов. По регламенту любой клуб КХЛ в течении 48 часов может подписать контракт с хоккеистом на действующих условиях его соглашения с «Трактором». Ранее сообщалось о том, что заработная плата Гарипова в челябинском клубе составляет 25 миллионов рублей за сезон.

Напомним, Эмиль является воспитанником «Ак Барса». В 2018 году вратарь помог казанскому клубу выиграть свой третий Кубок Гагарина.

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