Девушка из Самары ответит перед судом за обман жителей Татарстана с жильем

Свою причастность к преступлениям обвиняемая признала полностью. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Завершено расследование уголовного дела в отношении 18-летней жительницы Самары, обвиняемой в мошенничестве на общую сумму более 900 тысяч рублей. По версии следствия, ее жертвами стали 17 человек, в том числе из Татарстана.

Преступления происходили в период с июня по октябрь 2021 года. Утверждается, что девушка размещала в Сети объявление о сдаче жилья и продаже игровых приставок. Потенциальным арендодателям и покупателям она отправляла ссылки на сайт посредством которого похищала их деньги.

- Свою вину девушка полностью признала и частично возместила ущерб. В отношении нее избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - говорят в пресс-службе прокуратуры Татарстана.

В скором времени обвиняемая предстанет перед Вахитовским районным судом Казани.

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