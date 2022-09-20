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Здоровье20 сентября 2022 8:23

В Татарстане выявили 978 новых случаев COVID-19 и подтвердили смерть одного больного

Госпитализация за сутки потребовалась 118 зараженным
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Коллективный иммунитет местного населения к вирусу составляет 3,9%.

Коллективный иммунитет местного населения к вирусу составляет 3,9%.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За минувшие сутки в Татарстане выявили 978 новых случаев COVID-19, госпитализировали 118 зараженных, выписали 1 036 переболевших и подтвердили смерть одного больного вирусом человека. Такие цифры во вторник, 20 сентября, приводит федеральный оперштаб по борьбе с болезнью.

Отметим, что с начала пандемии коронавирус в республике подтвердился у 172 464 человек, 162 691 из которых выздоровели, а 2 004 – скончались. По последним данным, коллективный иммунитет местного населения к COVID-19 составляет 3,9%.

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