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Происшествия20 сентября 2022 7:02

Следствие считает, что замглавы МЧС Татарстана поставил под угрозу жизни 120 тысяч человек

Степущенко обвиняют в мошенничестве, воспрепятствовании предпринимательской деятельности и злоупотреблении должностными полномочиями
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Свою вину чиновник до сих пор не признал.

Свою вину чиновник до сих пор не признал.

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В Казани стартовал суд над замглавы МЧС Татарстана Олегом Степущенко. По версии следствия, он не только нанес ведомству ущерб в размере 42,8 миллиона рублей, но и поставил под угрозу жизни 120 тысяч человек. Утверждается, что обвиняемый нарочно не обращал внимания на нарушения при монтаже речевых установок, которые должны были предупреждать людей о наступлении ЧС, что в будущем могло привести к людским жертвам.

Напомним, Степущенко инкриминируют мошенничество, воспрепятствование предпринимательской деятельности и злоупотребление должностными полномочиями. Помимо ситуации с речевыми установками, ему вменяют участие в хищении денег у компании «Территория безопасности».

Чиновник свою вину так и не признал. Сейчас он находится под домашним арестом..

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