Следствие считает, что замглавы МЧС Татарстана поставил под угрозу жизни 120 тысяч человек

Свою вину чиновник до сих пор не признал. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В Казани стартовал суд над замглавы МЧС Татарстана Олегом Степущенко. По версии следствия, он не только нанес ведомству ущерб в размере 42,8 миллиона рублей, но и поставил под угрозу жизни 120 тысяч человек. Утверждается, что обвиняемый нарочно не обращал внимания на нарушения при монтаже речевых установок, которые должны были предупреждать людей о наступлении ЧС, что в будущем могло привести к людским жертвам.

Напомним, Степущенко инкриминируют мошенничество, воспрепятствование предпринимательской деятельности и злоупотребление должностными полномочиями. Помимо ситуации с речевыми установками, ему вменяют участие в хищении денег у компании «Территория безопасности».

Чиновник свою вину так и не признал. Сейчас он находится под домашним арестом..

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram