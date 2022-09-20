В Чебоксарах ветер сорвал часть крыши профессионального колледжа имени Никольского

В результате инцидента никто не пострадал. Фото: Министерство образования и молодежной политики Чувашии

Сильный ветер, который обрушился на Чебоксары в понедельник, 19 сентября, сорвал часть крыши местного профессионального колледжа имени Никольского. В результате инцидента никто не пострадал. Рабочие уже занимаются тем, что восстанавливают кровлю и частично заменяют обрешетку, говорят в Минобразования Чувашии.

Отметим, что днем 20 числа в республике существенных осадков не прогнозируется. Ветер будет умеренным – от 6 до 11 м/с. Столбики термометров поднимутся до +18 градусов. В целом ожидается переменная облачность.

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