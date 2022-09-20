В Набережных Челнах в День памяти запустят бесплатные автобусы к кладбищу

Транспорт отправится с остановки «Пединститут». Фото: Михаил ФРОЛОВ

В субботу, 24 сентября, в Набережных Челнах пройдет традиционный День памяти. В связи с этим до Молодежного кладбища будут курсировать специальные бесплатные автобусы, заявил в ходе совещания первый заместитель руководителя Исполкома города Илья Зуев.

Автобусы будут ходить с 7:00 до 15:00 от остановки «Пединститут». Интервал их движения составит 15 минут. Во избежание пробок на дорогах будет работать большее количество сотрудников ГИБДД.

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