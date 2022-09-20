Жители Вахитовского района Казани почти на сутки останутся без воды

Водоснабжение должно быть восстановлено к 6:00 22 сентября. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В среду, 21 сентября, жители ряда домов Вахитовского района Казани почти на сутки останутся без водоснабжения. Все дело в проведении работ на водопроводах, объясняют в «Водоканале».

Так, с 9:00 21 числа до 6:00 22 числа воды не будет в домах №№71, 72, 73д, 74, 74а, 75, 75г, 77а, 77б, 80, 81/9, 82, 82 (корп.1, 2 и 3), 83, 84, 84а, 85, 86, 87 и 88 по улице Габдуллы Тукая и доме №9/81 по улице Сафьян.

Заявки по размещению автоцистерн с водой можно оставлять по телефону +7 (843) 231-62-60.

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