В Казань прибыл первый прямой контейнерный поезд Kazan Shuttle

Первое время составы будут отправляться два раза в месяц. Фото: Никита ПОЛЬКО

В понедельник, 19 сентября, в Казань прибыл первый прямой поезд FESCO Kazan Shuttle с товарами из стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Он привез в столицу Татарстана 85 контейнеров общим весом более 1,2 тысячи тонн, сообщает пресс-служба бизнес-омбудсмена республики.

Напомним, поезд Kazan Shuttle выехал из Владивостока 6 сентября. В последующем составы будут отправляться два раза в месяц, но в планах группы FESCO и властей Татарстана увеличить их число до одного поезда в неделю.

Эксперты считают, что переход к регулярным контейнерным отправкам позволит оптимизировать логистику предприятий Татарстана на 15–25% и снизить время доставки более чем в два раза. До этого большинство поставок проходили через Москву.

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