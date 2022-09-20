С начала года в ходе диспансеризации в Татарстане выявили более 38 тысяч заболеваний

Каждый 11 пациент впервые узнал о своем недуге именно во время диспансеризации. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С начала года в ходе диспансеризации и профилактических осмотров населения врачи Татарстана диагностировали более 38 тысяч случаев заболеваний. Кроме того, у 7% пациентов медики были выявлены высокие риски сердечно-сосудистых болезней, а каждый 11 человек узнал о своем недуге впервые. Такие цифры журналистам привела начальник отдела профилактической помощи и здравостроительства Минздрава республики Елена Хафизова.

В ходе обследований медики чаще всего выявляют сахарный диабет, различные новообразования, а также заболевания, связанные с органами дыхания и системой кровообращения.

Отметим, что медосмотр после перенесенного коронавируса должны пройти около 245 тысяч жителей Татарстана. На данный момент врачей посетили чуть более 50% из них.

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