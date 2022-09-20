Главу казанского ООО «Рисар» обвиняют в неуплате налогов на сумму более 18 миллионов рублей

По версии следствия, преступления совершались в период с 2016 по 2018 годы. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Завершено расследование уголовного дела в отношении 54-летнего директора и учредителя казанского ООО «Рисар». Мужчина обвиняется в уклонении от уплаты налогов на общую сумму более 18 миллионов рублей.

По версии следствия, с период с 2016 по 2018 годы обвиняемый вносил в налоговые декларации и иные документы ложные сведения о фиктивных взаимоотношениях с контрагентами, что помогало ему уклоняться от уплаты налога на добавленную стоимость.

- В целях возмещения причиненного ущерба следствием наложен арест на имущество фирмы и обвиняемого на сумму 50 миллионов рублей, - говорят в следственном управлении СКР по Татарстану.

В скором времени мужчина предстанет перед судом.

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